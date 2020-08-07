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    Hasan Kartal: Vedat satılırsa pay alacağız

    Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'in olası transferinde kârdan %15 pay alacaklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 14:15
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    Hasan Kartal: Vedat satılırsa pay alacağız

    Fenerbahçe, yıldız golcüsü Vedat Muriqi için İstanbul'da Lazio pazarlığa oturdu. 15 artı 3 milyon Euro'luk ilk teklife sıcak bakan sarı-lacivertli yönetim, bonusların bonservise eklenmesi için transfer pazarlığına devam ediyor.

    Bu konu Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a da soruldu. Hasan Kartal, bir gazetecinin Fenerbahçe'de oynayan Vedat Muriç ile ilgili sorusuna, "Yapılan bir sözleşme var. Sözleşme neticesinde bize ödenen bedel düşüldükten sonra kalandan yüzde 15 payımız var. Fenerbahçe'nin futbolcusudur. Tasarrufu onlardadır." yanıtını verdi.

    Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Rizespor'a 3.5 milyon euro ödemişti.

    Vedat Muriç'e Lazio'dan 18 milyon euroluk teklif - HABERİ

    Hasan Kartal: Vedat satılırsa pay alacağız #1

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