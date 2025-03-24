Hasan Şaş, Galatasaray'a Arda Güler'i önerdi

Milli yıldızımız Arda Güler, bu sezon kulübü Real Madrid'de çok fazla süre alamadı.

Hal böyle olunca genç yıldızımızın talipleri artmaya başladı.

Eski futbolcu Hasan Şaş da, Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan milli futbolcu Arda Güler'in son durumunu değerlendirdi.

Şaş, milli futbolcu ile ilgili çarpıcı bir Galatasaray iddiasında bulundu.

"GALATASARAY'IN ARDA'YA ÇOK İHTİYACI VAR"

Hasan Şaş'ın Yeni Açık YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Arda Güler en son maçında bir şut çekti, Vinicius ile Mbappe'nin tepkisini çekti. Artık işi Real Madrid'de zor. Bu çocuktan güveni alırsan... Zaten çok oynamıyor. Ben tamamen formayı bir kenara koyarak düşünüyorum... Mertens, Galatasaray'dan gidecek. Galatasaray'ın Arda'ya, Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı var. Fenerbahçe demiyorum çünkü orada Talisca var. Beşiktaş olmaz çünkü Beşiktaş daha tam takım olamadı. Galatasaray seyircisi ve takımı Arda'yı taşır. Galatasaray'ın da ihtiyacı var, Arda'nın da var. Ben bunu transfer olarak değil, kiralık olarak söylüyorum. Seyirci faktörü var tekrar güveni kazanıyor. Galatasaray'da Mertens gidiyor, Ahmed Kutucu da oynayamaz orada. Galatasaray'ın çok ihtiyacı var böyle bir oyuncuya."