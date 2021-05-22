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    Hasan Şaş: Ne zaman istersen emrindeyim

    Galatasaray’ın eski futbolcusu Hasan Şaş, sosyal medya hesabından “Ne zaman istersen emrindeyim” sözleriyle göreve hazır olduğunun mesajını verdi
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 10:19
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    Hasan Şaş: Ne zaman istersen emrindeyim

    Galatasaray’ın eski futbolcusu ve Fatih Terim’in yardımcılığını yıllarca yapan Hasan şaş, Galatasaray’ın bu yoğun gündeminde dikkatleri üstüne çeken flaş bir açıklama yaptı.

    Hasan Şaş: Ne zaman istersen emrindeyim #1

    “SANA KURBAN OLURUM”

    Sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, "Galatasaray sana kurban olurum. Ne zaman istersen emrindeyim, ne para ne pul sevgi parayla satın alınamaz" açıklaması yaptı. Hasan Şaş’ın bu paylaşımı taraftarlar tarafından beğenilirken, bazı taraftarlar tarafından tepki topladı.

    Hasan Şaş daha önce uzun seneler çalıştığı Fatih Terim ve Galatasaray’la yollarını ayırmıştı.

    Hasan Şaş: Ne zaman istersen emrindeyim #2

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