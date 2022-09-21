Petrol
91.94
1.46%
Euro
18.195
-0.32%
Dolar
18.3287
0.05%
Altın
987.1
0.72%
Borsa
3277
0.00%
Bitcoin
356.854
0.89%
BTXN Coin
8.05
5.36%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Hasan Şaş sessizliğini bozdu

    Galatasaray'da yardımcı antrenör ve futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan Hasan Şaş, yaptığı açıklama ile kararını açıkladı.
    • 21.09.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 15:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hasan Şaş sessizliğini bozdu

    Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan sonrasında görevinden ayrılan Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde Florya'yı ziyaret etmişti. Şaş, yaptığı açıklama ile kararını açıkladı.

    Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, 2020 yılında görevinden ayrılmıştı. Şaş, paylaşımında, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın." ifadelerini kullanmıştı.

    Ayrılığıyla ilgili çeşitli iddialara atılsa da en büyük neden olarak Albert Riera'nın teknik kadroda düşünülmesi olmuştu. Şaş'ın ayrılığı sonrası İspanyol isim, Fatih Terim'in ekibine katılmıştı. Terim'in ayrılığı sonrasında kulüpte kalmaya devam eden Riera, sonrasında Olimpija Ljubljana takımının başına geçmişti.

    Hasan Şaş sessizliğini bozdu #1

    Florya'ya gitti

    Uzun süredir takım çalıştırmayan Hasan Şaş, geçtiğimiz hafta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımı ziyaret etti. Okan Buruk'un yönetimindeki antrenmanı izleyen Şaş, sarı-kırmızılı isimlerle buluştu.

    İdmanda Okan Buruk ile sohbet eden Şaş, Cenk Ergün ile yan yana pozunu paylaşmıştı. Metin Oktay'ın ölümünün 31. yıl dönümüne denk gelen ziyareti için Galatasaraylı antrenör paylaşımında, "Tam gününde, Florya Metin Oktay Tesislerindeyiz. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullanmıştı.

    "Artık futbolla ilgilenmiyorum"

    Uzun süredir sessizliğini koruyan ve futbola dönüp dönmeyeceği merak edilen Şaş, kısa bir açıklama yaptı. Takvim'e konuyla ilgili konuşan eski Galatasaraylı futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "3 yıldır futbol camiasına çok uzağım. Artık futbolla ilgilenmiyorum ve futbolla ilgili de bir kariyer planlamıyorum. Bu nedenle hiçbir yerde futbol konuşmuyorum, bundan sonra da konuşmayacağım."


    Mercedes'ten Almanya'da enerji hamlesi
    Otomobil

    Mercedes'ten Almanya'da enerji hamlesi

    Avcılar'daki Bathonea Antik Kenti'nde çıngıraklı ve bilezikli çocuk mezarı bulundu
    Kültür Sanat

    Avcılar'daki Bathonea Antik Kenti'nde çıngıraklı ve bilezikli çocuk mezarı bulundu

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir