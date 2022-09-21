Hasan Şaş sessizliğini bozdu

Galatasaray'da yardımcı antrenör ve futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan Hasan Şaş, yaptığı açıklama ile kararını açıkladı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan sonrasında görevinden ayrılan Hasan Şaş, geçtiğimiz günlerde Florya'yı ziyaret etmişti. Şaş, yaptığı açıklama ile kararını açıkladı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, 2020 yılında görevinden ayrılmıştı. Şaş, paylaşımında, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılığıyla ilgili çeşitli iddialara atılsa da en büyük neden olarak Albert Riera'nın teknik kadroda düşünülmesi olmuştu. Şaş'ın ayrılığı sonrası İspanyol isim, Fatih Terim'in ekibine katılmıştı. Terim'in ayrılığı sonrasında kulüpte kalmaya devam eden Riera, sonrasında Olimpija Ljubljana takımının başına geçmişti.

Florya'ya gitti

Uzun süredir takım çalıştırmayan Hasan Şaş, geçtiğimiz hafta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımı ziyaret etti. Okan Buruk'un yönetimindeki antrenmanı izleyen Şaş, sarı-kırmızılı isimlerle buluştu.

İdmanda Okan Buruk ile sohbet eden Şaş, Cenk Ergün ile yan yana pozunu paylaşmıştı. Metin Oktay'ın ölümünün 31. yıl dönümüne denk gelen ziyareti için Galatasaraylı antrenör paylaşımında, "Tam gününde, Florya Metin Oktay Tesislerindeyiz. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullanmıştı.

"Artık futbolla ilgilenmiyorum"

Uzun süredir sessizliğini koruyan ve futbola dönüp dönmeyeceği merak edilen Şaş, kısa bir açıklama yaptı. Takvim'e konuyla ilgili konuşan eski Galatasaraylı futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "3 yıldır futbol camiasına çok uzağım. Artık futbolla ilgilenmiyorum ve futbolla ilgili de bir kariyer planlamıyorum. Bu nedenle hiçbir yerde futbol konuşmuyorum, bundan sonra da konuşmayacağım."