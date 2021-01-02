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    Hastaneye kaldırılan Hugo Rodallega'nın durumu iyi

    2-2 sona eren Sivasspor-Denizlispor maçında Aaron Appindangoye ile kafa kafaya çarpışan Hugo Rodallega, ambulansla hastaneye götürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 15:48
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    Hastaneye kaldırılan Hugo Rodallega'nın durumu iyi

    Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

    Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında korkutan bir sakatlık yaşandı.

    Denizlispor forması giyen Hugo Rodallega, Sivassporlu rakibi Aaron Appindangoye ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü.

    DURUMU İYİ

    Tecrübeli oyuncunun herhangi bir sıkıntısının olmadığı ve sadece kaşının açıldığı belirtildi.

    Öte yandan mücadele 2-2 sona erdi.

    Hastaneye kaldırılan Hugo Rodallega nın durumu iyi #1

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