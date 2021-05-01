Hatay maçı sonrası Sergen Yalçın'ın sözleri akıllara geldi

Beşiktaş evinde Hatayspor'u 7-0 gibi farklı skorla mağlup ederken Rizespor maçı sonrasında Sergen Yalçın'ın söylediği iddialı sözler yeniden gündeme geldi.

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş evinde Hatayspor'u 7-0 mağlup ederken akıllara ise hafta içi Sergen Yalçın'ın yaptığı konuşma geldi.

"GÖRECEĞİZ CUMARTESİ GÜNÜ" DEMİŞTİ

Rizespor maçının ardından "Biz kime karşı mücadele ediyoruz? Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz Cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla olmuyor" diyen Sergen Yalçın Hatayspor'a meydan okumuştu.

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