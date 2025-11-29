Hatay'da futbolcu baba ve oğlu aynı takımda oynuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay 1. Amatör Ligi B Grubu ekiplerinden Mesa Spor Kulübü'nde oynayan Hayrettin Aykut, kendisi gibi futbola meraklı oğlu Enes Aykut'u 3 yıl önce antrenmanlara götürmeye başladı.

Altyapıda yetiştikten sonra lige adım atan Enes, babasının ter döktüğü takıma katılma şansı buldu.

Forvet oyuncusu baba ile sağ ve sol açıkta oynayan oğlu, takımlarının üst liglere çıkması için antrenman ve maçlarda birlikte ter döküyor.

"GURUR DUYUYORUM"

Hayrettin Aykut, gazetecilere, oğlunun küçük yaştan itibaren futbola ilgi duyduğunu söyledi.

Çocuğuyla sahaya çıkmaktan keyif aldığını anlatan Aykut, "Gurur duyuyorum. Oğlum bu gidişle babasını geçecek. Önemli olan zaten spor yapmak, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak." diye konuştu.

"BABAM HER ZAMAN ARKAMDAYDI"

Enes Aykut da babasıyla aynı sahada birlikte mücadele etmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Babasını örnek aldığını dile getiren Enes, şunları kaydetti: