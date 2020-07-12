Hatay'da şampiyonluk coşkuyla kutlandı

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TFF 1'inci Lig'in 33 haftasında şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor'un taraftarları şampiyonluğu coşkuyla karşıladı.

Hatayspor, 2019-2020 sezonu TFF 1'inci Lig 33'üncü haftada Adanaspor ile karşılaştığı maçtan 2-1 galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti.

53 yıllık özlemin ardından Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Hatayspor’un Adanaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nı doldurmaya başlayan Hataylılar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Bir yandan tezahüratlarda bulunup bir yandan şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar meşaleler ve konvoylarla Hatay sokaklarını inletti.

Görüntülerde sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmaması da dikkat çekti.





































