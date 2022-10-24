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Hatay'da Sergen Yalçın sesleri

Hatay'da Sergen Yalçın sesleri

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta taraftarlar teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Stadyumdaki siyah-beyazlılar Sergen Yalçın lehine de tezahürat yaptı.