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    Hatay'da Sergen Yalçın sesleri

    Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta taraftarlar teknik direktör Valerien Ismael'i istifaya davet etti. Stadyumdaki siyah-beyazlılar Sergen Yalçın lehine de tezahürat yaptı.
    • 24.10.2022 - 22:18
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 22:19
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    Hatay'da Sergen Yalçın sesleri

    Beşiktaş'ın Hatayspor'a mağlup olduğu maçta Valerien Ismael'e tepki geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar mağlubiyet sonrası tecrübeli teknik direktörü istifaya davet etti.

    Tribünler ayrıca, Sergen Yalçın'a da destek tezahüratlarında bulundu.

    Taraftar Ismael aleyhinde tezahüratta bulundu

    Hatay'da skor 1-1 devam ederken, tribüne giden Beşiktaşlı taraftarlar 80. dakikadan sonra Valerien Ismael aleyhinde tezahüratlar yaptı.

    Hatay da Sergen Yalçın sesleri #1

    "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor."

    İlk olarak "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor." şeklinde tempo tutan taraftarlar daha sonra "Valerien Ismael istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

    Skor 2-1 olduktan sonra istifa seslerini daha da yoğunlaştıran Siyah-beyazlı taraftarlar maçın sonuna doğru "Sergen Yalçın" diyerek tempo tuttu.

    Hatay da Sergen Yalçın sesleri #2

    Beşiktaş, son 6 maçta 1 kez kazandı

    Ismael önderliğindeki siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

    Hatay da Sergen Yalçın sesleri #3


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    Hatay'da Sergen Yalçın sesleri
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    Hatay'da Sergen Yalçın sesleri

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