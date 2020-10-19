Hatayspor: 5 futbolcumuzun testi negatife döndü

Hatayspor Kulübü, koronavirüse yakalanan 6 futbolcunun 5’inin testlerinin negatife döndüğünü duyurdu.

Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor ile karşılaşmaya hazırlanan Hatayspor'da, çok sayıda koronavirüs vakası ortaya çıkınca maç ileri bir tarihe ertelenmişti.

Hatay ekibi, koronavirüse yakalanan 6 futbolcunun 5’inin testlerinin negatife döndüğünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "9 Ekim ve sonrasında yapılan Covid-19 testlerinde, sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5’inin test sonucu negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.