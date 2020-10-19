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- Hatayspor: 5 futbolcumuzun testi negatife döndü
Hatayspor: 5 futbolcumuzun testi negatife döndü
Hatayspor Kulübü, koronavirüse yakalanan 6 futbolcunun 5’inin testlerinin negatife döndüğünü duyurdu.
- Haber Merkezi
- 19.10.2020 - 10:49
- Güncelleme : 19.10.2020 - 10:49
Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor ile karşılaşmaya hazırlanan Hatayspor'da, çok sayıda koronavirüs vakası ortaya çıkınca maç ileri bir tarihe ertelenmişti.
Hatay ekibi, koronavirüse yakalanan 6 futbolcunun 5’inin testlerinin negatife döndüğünü duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "9 Ekim ve sonrasında yapılan Covid-19 testlerinde, sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5’inin test sonucu negatife dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.