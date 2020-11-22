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    Hatayspor 90+7'de beraberliği kurtardı

    Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor evinde Rizespor'u ağırladı. Mücadelenin son saniyelerine 2-1 önde giren konuk ekip 90+7'de Boupendza'nın golüne engel olamayarak 1 puana razı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 15:57
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    Hatayspor 90+7'de beraberliği kurtardı

    Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor ile Stjepan Tomas'ın takımı Rizespor kozlarını paylaştı.

    Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Rizespor'un gollerini 12. dakikada kendi kalesine Mame Biram Diouf ile 64'te Fernando Boldrin kaydetti. Hatayspor'un golleri 35'te Rayane Abid ve 90+7'de Boupendza'dan geldi.

    Hatayspor 90+7 de beraberliği kurtardı #1

    90+7'DE GOL BÖYLE GELDİ

    Maçın en iyi oyuncularından Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kafayla uzaklaştırmak istediği topta boşa çıktı, Hatayspor'da Boupendza topu boş kaleye göndererek skoru 2-2 yapan golü attı! Rizespor, Gökhan Akkan'ın son saniyelerdeki büyük hatası sonrasında üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 bitti.

    Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 12 puana çıkarken, 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Rizespor 12 puana yükselerek 6 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı.

    Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor BAY geçecek. Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Hatayspor 90+7 de beraberliği kurtardı #2

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