Hatayspor: Adalet istiyoruz

DHA

Süper Lig'in 3. haftasında Hataysspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçın hakeminin, devre arasında saldırıya uğramasının ardından kararlarını değiştirdiği belirtilen açıklamada, hakeme saldıranların da derhal yakalanarak hesap vermesi gerektiği belirtildi.

"SALDIRIYA UĞRAYAN HAKEM, KARARLARINI DEĞİŞTİRDİ"

Hatayspor Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Süper Lig’in 3. haftasında, deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçına damga vuran hakem kararlarını sürekli olarak gözden geçirmekteyiz. Takımımız aleyhine verilen tüm kararların tek sebebinin, maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ın ilk yarı bitiş düdüğü ile Antalyaspor yöneticilerinden birinin saldırısına uğramasından kaynaklı olduğu tüm spor kamuoyunun takdiridir. Yayıncı kuruluşun “ligin kalitesini düşürmemek” için yayınlamadığı görüntüler incelendiğinde ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Maçın hakeminin, can güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararları verdiği aşikardır ve yaşanan bu üzücü olay sonrası maçın seyri tamamen değişmiştir. Adil yönetim ve futbolun ruhuna uygun kararlar, tüm takımlar için geçerli olmalıdır. Bu vesileyle, Atakaş Hatayspor olarak maçın yalnızca sahada kazanılmasından yana olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.