Hatayspor - Alanyaspor maçında kazanan yok Hatayspor, Süper Lig'in 22. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'de 22. haftanın açılış mücadelesinde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne olurken kazanan çıkmadı.

Hatayspor, 1-0 öne geçtiği maçta konuk ettiği Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Hatayspor, 10 maçtır kazanamıyor

Hatay ekibi, 5. dakikada Rigoberto Rivas ile öne geçti. Alanyaspor ise bu gole 89. dakikada penaltıdan Oğuz Aydın ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Hatayspor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Hatayspor 22 puana yükseldi. Alanyaspor puanını 26 yaptı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.