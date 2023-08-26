Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, TFF'nin tesislerinde hazırlıklarını bitirdi.

DHA

Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen ve 1 saat süren idmanda hava topu ve taktik çalışması yapıldı.

Alanya'ya gidilecek

Maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor, bugün saat 18.30’da hava yoluyla maçın oynanacağı Alanya’ya hareket edecek. Hatayspor’un Alanyaspor’a konuk olacağı karşılaşma yarın saat 21.45’te başlayacak.