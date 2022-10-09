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    Hatayspor, Alanyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
    • 09.10.2022 - 19:08
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    Hatayspor, Alanyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig 9. hafta maçında Hatayspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

    Galibiyet golü Burak Öksüz'den geldi

    Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Burak Öksüz kaydetti.

    Volkan Demirel, 2'de 2 yaptı

    Hatayspor, Volkan Demirel ile çıktığı ilk maçında Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek Hatayspor adına sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alırken, bu sonuçla da sezonun ilk iç saha galibiyetini elde etti.

    Hatayspor, Alanyaspor u mağlup etti #1

    Alanyaspor, 3 haftadır kazanamıyor

    Alanyaspor ise oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı. Alınan bu sonucun ardından Hatayspor puanını 7'ye yükseltti. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.

    Hatayspor, Alanyaspor u mağlup etti #2

    Gelecek haftanın fikstürü

    Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

    Hatayspor, Alanyaspor u mağlup etti #3

    Hatayspor, Alanyaspor u mağlup etti #4


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