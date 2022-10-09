Hatayspor, Alanyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig 9. hafta maçında Hatayspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.

Galibiyet golü Burak Öksüz'den geldi

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Burak Öksüz kaydetti.

Volkan Demirel, 2'de 2 yaptı

Hatayspor, Volkan Demirel ile çıktığı ilk maçında Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek Hatayspor adına sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alırken, bu sonuçla da sezonun ilk iç saha galibiyetini elde etti.

Alanyaspor, 3 haftadır kazanamıyor

Alanyaspor ise oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı. Alınan bu sonucun ardından Hatayspor puanını 7'ye yükseltti. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.

Gelecek haftanın fikstürü

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.