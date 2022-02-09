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Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?