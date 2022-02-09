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- Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 16:35
Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Hatayspor ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek.
Nur Şahin liderliğinde istediği çıkışı yapamayan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmak istiyor.
İlk yarıda bazen başarılı bazen inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Hatay ise tıpkı Antalya gibi mutlak galibiyet peşinde olacak.
Maçı kaçırmak istemeyenler ise "Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
HATAYSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Antalyaspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bugün saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Kupaya 4. turdan giren giren Hatayspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten Eyüpspor maçını penaltılarda 5-4 kazandı, 5. turda Bursaspor 'u Menemenspor'u 1-0'la geçerek Son 16'ya yükseldi.
Kupaya 3. turdan giren giren Antalyaspor, Diyarbekirspor'u 5-0'la geçti. 4. turda Amed Sportif'i 4-0 mağlup eden Akdeniz ekibi, 5. turda Giresunspor'a 2-1'lik üstünlük sağladı ve Son 16'ya yükseldi.