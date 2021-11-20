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    Hatayspor, Antalyaspor'u 3 golle geçti

    Hatayspor, Antalyaspor'u 3 golle geçti

    Lider Trabzonspor'u takibini sürdüren sezonun flaş takımı Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında kendi evinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 15:48
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    Süper Lig 'de 13. haftanın perdesi Hatay'da açıldı, Hatayspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

    45+1. dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ribeiro’nun pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi, topu ağlara gönderdi.

    45+3. dakikada Antalyaspor, Mukairu'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Ceza sahasının sağında Fredy, sert bir şut çekti, direkten dönen topu Mukairu tamamladı.

    İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Hatayspor, Antalyaspor u 3 golle geçti #1

    HATAYSPOR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

    69. dakikada Hatayspor, Ruben Ribeiro'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

    85. dakikada Hatayspor, Mame Diouf'un oenaltıdan attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.

    Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hatayspor, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

    Puanını 26'ya yükselten Akdeniz ekibi 2. sıradaki yerini korumayı başardı. Hatayspor, lider Trabzonspor'un 4 puan gerisinde bulunuyor.

    Hatayspor, Antalyaspor u 3 golle geçti #2

    Hatayspor, Antalyaspor u 3 golle geçti #3

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