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Hatayspor, Antalyaspor'u 3 golle geçti
- Haber Merkezi
- 20.11.2021 - 15:48
Süper Lig 'de 13. haftanın perdesi Hatay'da açıldı, Hatayspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
45+1. dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ribeiro’nun pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi, topu ağlara gönderdi.
45+3. dakikada Antalyaspor, Mukairu'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Ceza sahasının sağında Fredy, sert bir şut çekti, direkten dönen topu Mukairu tamamladı.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
HATAYSPOR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
69. dakikada Hatayspor, Ruben Ribeiro'nun attığı golle 2-1 öne geçti.
85. dakikada Hatayspor, Mame Diouf'un oenaltıdan attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hatayspor, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Puanını 26'ya yükselten Akdeniz ekibi 2. sıradaki yerini korumayı başardı. Hatayspor, lider Trabzonspor'un 4 puan gerisinde bulunuyor.