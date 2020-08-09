Hatayspor, Arturo Mina ile görüşüyor

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Arturo Mina'ya Süper Lig ekiplerinden Hatayspor talip oldu.

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor iddialı bir kadro kurmak adına harekete geçmiş ve Fransız ekibi Bordeaux'dan forvet Aaron Boupendza'yı renklerine bağlamıştı.

Güney temsilcisi transferde gaza bastı ve savunma için tanıdık bir isme yöneldi: Arturo Mina...

3 YILDIR TÜRKİYE'DE

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Ekvadorlu stoper ile ön görüşme yapan bordo-beyazlılar olumlu yanıt aldı. 29 yaşındaki stoper ile önümüzdeki günlerde bir kez daha pazarlık masasına oturacak olan Hatay transfere nokta koymayı hedefliyor.

2017'den bu yana Malatya forması giyen Mina'nın, Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı ve bu nedenle Hatay ile yaptığı pazarlıklarda işi zorlaştırmadığı gelen haberler arasında.

KÜME DÜŞÜNCE AĞLAMIŞTI

Mina ligin son haftasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında küme düştükleri için gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Yabancı olmasına rağmen duygularına engel olamayan Ekvadorlu oyuncuya, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük jest yapmıştı. TFF'nin kararıyla küme düşmenin kaldırılması sonrasında Malatyalı futbolseverler, Mina'nın evine gitmiş ve moral vermişti.