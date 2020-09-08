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    Hatayspor-Başakşehir maçı Gaziantep'te oynanacak

    Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başakşehir maçını Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanmasına karar verdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 17:30
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    Hatayspor-Başakşehir maçı Gaziantep'te oynanacak

    Hatayspor'dan ligin ilk haftasında Hatay Atatürk Stadı'nda oynayacağı Başakşehir maçıyla ilgili açıklama yapıldı.

    MÜCADELE GAZİANTEP'TE OYNANACAK

    Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başakşehir maçını Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanmasına karar verdiğini belirtti.

    Hatayspor-Başakşehir maçı Gaziantep te oynanacak #1

    Yeni sahanın yetişmemesi durumunda yönetim kurulunun B planı olarak Antakya Atatürk Stadyumu ile ilgili çalışmalar yaptığını ve eksik olan ışıklandırmanın dün itibari ile tamamlandığını anlatan Vardı, şu ifadeleri kullandı:

    ''Federasyon başkanımız sayın Nihat Özdemir, Hatay'ı ziyaret ettiğinde ilk iki maçın deplasmanda oynatılması için çalışacaklarını aktarmış, ancak açıklanan fikstürde bu mümkün olmamıştır. Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Sayın Lütfü Savaş'ın talimatıyla ve yönetim kurulumuzun özverili çalışmasıyla tamamlanan Antakya Atatürk Stadyumu'nda ilk maçımızı oynamaya hazırlanırken, federasyonumuz maçın Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanmasına karar vermiştir. Bu kararın haklılığını veya haksızlığını tartışmadan kararı saygıyla karşılıyoruz. Medeniyetlerin ve hoş görünün takımı Atakaş Hatayspor'umuza yakışır bir mücadele ile hakkımızı sahada alacağımıza inanıyoruz. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

    Hatayspor-Başakşehir maçı Gaziantep te oynanacak #2

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