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    Hatayspor, Başakşehir'i mağlup etti

    Hatayspor, Başakşehir'i mağlup etti

    Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, son şampiyon Başakşehir'i 2-0 yendi. Hatay ekibinin gollerini Selim Ilgaz ve Barbosa kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 21:57
    • Güncelleme : 14.09.2020 - 21:57
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    Süper Lig'de 1. haftanın kapanış maçında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

    Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Hatayspor, 2-0'lık skorla kazandı.

    BARBOSA 90'DA SKORU BELİRLEDİ

    Hatayspor'un 53 yıllık kulüp tarihindeki ilk Süper Lig golünü 36. dakikada Selim Ilgaz attı. Helder Barbosa, 90. dakikada attığı golle Hatayspor'un galibiyetini perçinledi.

    Bu sonucun ardından Hatayspor, lige 3 puanla başlamış oldu. Son şampiyon Başakşehir ise sezona puansız başladı.

    Hatayspor, Başakşehir i mağlup etti #1

    BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ GALATASARAY

    Hatayspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

    Hatayspor, Başakşehir i mağlup etti #2

    Hatayspor, Başakşehir i mağlup etti #3

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