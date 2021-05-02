Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Bişar Özbey'le girdiği tartışmada "Lan şerefsiz" diye bağırınca yayından atıldı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde Hatayspor maçının ileri bir tarihte oynanmasıyla ilgili yaptığı itiraz TFF tarafından reddedilmişti.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın maç gününü değiştirmek istemesi üzerine TFF'nin verdiği red kararının kendileriyle alakalı olmadığını açıklamıştı.

Dün oynanan maçta Beşiktaş, evinde Hatayspor'u 7-0 mağlup etti.

"BENİM ARKAMDAN NEDEN SALLIYORSUN?"

Maçın ardından TV100'de Ertem Şener'in sunduğu programa katılan Rahmi Vardı, yorumcularla sert tartışma yaşadı.

Yorumculardan Bışar Özbey'in Vardı'ya "Benim arkamdan neden sallıyorsun?" demesi üzerine sinirler gerildi.

Yorumcu Bışar Özbey ile tartışma yaşayan Vardı sözlerine, "Oruç tutuyorum ve namaz kılıyorum" diye başlayınca Özbey sinirlendi.

YAYINDAN ATILDI

Özbey, "Ya söze öyle girme kardeşim, ne alakası var" diye yüksek sesle tepki gösterince Vardı da, "Lan senin babandır şerefsiz!" dedi ve hızlı bir şekilde yayından alındı.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı yayından atıldı İZLE

