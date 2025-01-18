Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karşılaşmada aldıkları puanın kendilerine moral açısından iyi geldiğini dile getiren Çinçin, bu puanın ligdeki konumları açısından ise iyi olmadığını aktardı.

"SON MAÇA KADAR ONUR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Kalan maçlarda galibiyet almaları gerektiğini vurgulayan Çinçin, şu şekilde konuştu:

"YABANCI VAR'A TÜRKİYE'YE HOŞGELDİN DİYORUZ"

Bir gazetecinin yabancı VAR hakemiyle ilgili sorusu üzerine Çinçin, şunları dedi:

"PENALTI, ORTADA BİR POZİSYON"

Penaltı pozisyonuna ilişkin soru üzerine Çinçin, şunları kaydetti:

Penaltı, ortada bir pozisyon. Türkiye'de esas problem şu, Süper Lig'de 4-5 takımın transfer yasağı var. Bu durum sürdürülebilir bir durum değil. Bu durum Türkiye liginin kalitesini aşağıya çeken bir durum. Dolayısıyla bizim uluslararası arenada başarılı olmamızı önleyecek bir durum. Onun için kulüpleri yöneticilerimizin iyi yönetmesi gerekiyor. Yani finansal fair play'e uymak lazım. Bu olağan bir durum değil. 20 takımlı bir ligde 4-5 takımın transfer yasaklı olması hoş bir durum değil ve ligin kalitesini çok aşağı çeker.