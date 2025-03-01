Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin: Küme düşmenin en büyük adaylarından biriyiz

AA

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un kulüp başkanı Hikmet Çinçin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Çinçin, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından takımın Mersin'e taşınmak durumunda kaldığını hatırlattı.

Hatayspor'a ev sahipliği yapması, statlarını açmasından dolayı Mersinlilere teşekkür eden Çinçin, "Hatayspor hangi ligde mücadele edersen etsin Mersin'de yaşaması sürdürebilir bir durum değil. Dolayısıyla yönetim olarak, Hatayspor'un önümüzdeki sezon İskenderun'da Tosyalı Stadı'nda müsabakalarını yapması ve uygun bir yerleşkede tesisini inşa etmesini hedefliyoruz." dedi.

"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM AMA DÜŞMENİN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİYİZ"

Çinçin, ligde bulundukları konumdan memnun olmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hatayspor, pozisyon ve puan olarak arzu edilen bir yerde değil maalesef. Üzülerek söylüyorum ama düşmenin en büyük adaylarından biri. Seçildiğimiz gün de şunu söyledik, 'Son maça kadar biz onurlu mücadeleyi sürdüreceğiz.' Sporcularımızı da bu konuda motive ediyoruz. Gerçekten geçen sene Hatayspor'un ligde kalmasının ana aktörü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Valisi Mustafa Masatlı olmuştur. Onların kazandırdığı ivmeyle ligde kalmayı başarmıştır. Ne yazık ki bu sene sezon başında istenilen yapılanma olamamıştır. Yıllarca futbolla uğraşan biri olarak gözlemlediğim kadro mühendisliğinde ciddi hatalar yapılmıştır. Hatayspor'un şu günleri yaşamasına sebep olan en büyük sorun buradan başlamaktadır."

Çinçin, kulübün 2 dönemlik transfer yasağının da kış transfer döneminde planlama yapmaları engellediğini dile getirdi.

'MADDİ OLARAK SIKINTIDAYIZ'

Maddi olarak sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Çinçin, "Maddi olarak gerçekten Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk el atmasaydı Hatayspor çok kötü günler yaşardı. Bundan daha da kötü günler yaşardı. Çok alt liglere düşme ihtimali de çok yüksek olurdu. Sağ olsun başkanımız Hatayspor'a devamlı sahip çıkıyor, yakın ilgisini esirgemiyor. Bu durumlar sürdürülebilir durumlar değil." ifadelerini kullandı.

Çinçin, Hatayspor'un geride kalan yıllarda transfer edilen bazı oyunculara ve onların menajerlerine borçlarından dolayı idari ve mali ceza alma ihtimalleriyle karşı karşıya kaldığını da sözlerine ekledi.