Hatayspor, BB Erzurum'u 3 golle mağlup etti

Hatayspor, BB Erzurum'u 3 golle mağlup etti

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Hatayspor, Erzurumspor deplasmanında 3-1'lik galibiyet aldı.

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın takımı Erzurumspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

BOUPENDZA YİNE SAHNEDE

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 3-1'lik skorla kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Alexandros Katranis, 45'te penaltıdan Mame Biram Diouf ile 51'de Aaron Boupendza kaydetti. 24 yaşındaki Boupendza ligde 23 maçta 18 gole ulaştı.





ERZURUM'UN TEK GOLÜ OLTAN'DAN GELDİ

Erzurumspor'un tek golü 90+3'te Oltan Karakullukçu attı ve bu sezon oyuna sonradan girerek 4. golünü kaydetmiş oldu. Erzurumspor'da kaleci Jakub Szumski 47. dakikada gördüğü kırmızı ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 25 puanda kalırken, 6 hafta sonra yenildi. Hatayspor ise 42 puana çıkarak son 3 haftada kaybetmedi.

ALTTAN ISITMA NEDENİYLE BUHAR OLUŞTU

Havanın eksi 7 derece olduğu Erzurum'da stattaki alttan ısıtma nedeniyle maç içerisinde sık sık buhar görüldü.