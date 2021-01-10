Hatayspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor.

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46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Hatayspor 2-2 Beşiktaş

41' Gol... Hatayspor 2-2 Beşiktaş (Larin)

33' Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Welinton yakın mesafeden kafayı vurdu ancak bu pozisyonda Akın gole izin vermedi.

23' Gol... Hatayspor 2-1 Beşiktaş (Boupendza)

19' Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda top ağlara gitti ancak kalkan ofsayt bayrağı var. VAR odasından gelecek cevap bekleniyor.

12' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattaki Ghezzal ters tarafa dönmek istiyor ancak pası isabetsiz.

7' Gol... Hatayspor 1-1 Beşiktaş (Boupendza)

6' Gol... Hatayspor 0-1 Beşiktaş (Aboubakar)

1' Maç başladı.

Süper Ligin 18. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Hatayspor: Akın Alkan, Pablo Santos, Billong, Mesut Çaytemel, Aabid, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Selim Ilgaz.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar