Hatayspor - Beşiktaş maçına farklı formalı futbolseverler alınmayacak

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

2 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde ise Hatayspor, sosyal medya hesabından bilgilendirme mesajı yayınladı.

"HATAYSPOR FORMASI VEYA RENKLERİYLE STADYUMDA BULUNMANIZI RİCA EDİYORUZ"

Bordo-beyazlılar, Beşiktaş maçında farklı takımların forma ve ürünleriyle gelen taraftarların stada alınmayacağını duyurdu.

Açıklamada, şöyle denildi:

Değerli Hatayspor taraftarı, maç günü tribünlerde görsel bir şölen oluşturmak için sizlerden bir ricamız var. Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasında tribünlerimizde birlik ve bütünlüğümüzü korumak adına, yalnızca Hatayspor forması veya renkleriyle stadyumda bulunmanızı rica ediyoruz. Başka takım forması, arması veya renklerini taşıyan ürünlerle gelen taraftarların stadyuma alınmayacağını önemle hatırlatırız. Tribünlerde tam bir uyum ve takımımıza tam destek sağlayabilmek için bu kurala hassasiyet göstermenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.