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Hatayspor - Beşiktaş maçında şehitler unutulmadı

Hatayspor - Beşiktaş maçında şehitler unutulmadı Hatayspor - Beşiktaş maçı öncesi ısınmaya çıkan iki takımın oyuncuları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler ile girdikleri çatışmada şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu tişörtler giydi.