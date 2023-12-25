Hatayspor - Beşiktaş maçında şehitler unutulmadı

AA & Ensonhaber
Süper Lig'de 18. haftanın kapanış mücadelesinde Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Mersin Stadyumu'nda oynanan lig maçının öncesinde ise şehit olan askerlerimiz unutulmadı.
Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.
"Şehitler ölmez vatan bölünmez"
Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.
Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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