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Hatayspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor.
- Haber Merkezi
- 10.01.2021 - 17:40
- Güncelleme : 10.01.2021 - 18:05
Süper Ligin 18. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Hatayspor: Akın Alkan, Pablo Santos, Billong, Mesut Çaytemel, Aabid, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Selim Ilgaz.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar