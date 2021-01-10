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    Hatayspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 18:05
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    Hatayspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Ligin 18. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Hatayspor: Akın Alkan, Pablo Santos, Billong, Mesut Çaytemel, Aabid, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Selim Ilgaz.

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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