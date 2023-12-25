Hatayspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

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Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya gelecek.
Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den yayınlanacak.
Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Alanyaspor'a 3-1 yenildi.
Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.
İlk 11'ler
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Engin, Massanga, Ömer Faruk, Dele-Bashiru, Strandberg, Rivas, Dadaşov
Beşiktaş: Mert, Onur, Zaynutdinov, Colley, Masuaku, Amartey, Amir, Salih Uçan, Semih, Raschica, Muleka
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