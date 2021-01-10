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Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Ligin 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte muhtemel 11'ler..
- Haber Merkezi
- 10.01.2021 - 07:29
Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Akın, Popov, Pablo, Mesut, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Boupendza, Akintola
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar