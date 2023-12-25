Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya gelecek.
Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den yayınlanacak.
Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Alanyaspor'a 3-1 yenildi.
Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Engin Can Aksoy, Görkem Sağlam, Aburjania, Dele-Bashiru, Strandberg, Rivas, Dadashov
Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Gedson, Raschica, Muleka, Cenk Tosun
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