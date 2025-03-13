Hatayspor bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gitti

DHA
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Sivasspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarlarına jest yaptı.
Hatayspor, Sivasspor maçında kadınlara ve öğrencilere biletlerin ücretsiz verileceği, bunun dışında da yüzde 50 indirime gidildiğini duyurdu.
"ŞİMDİ KENETLENME ZAMANI"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Yönetim Kurulumuz, büyük Hatayspor taraftarının yanında. Sivasspor maçı biletlerimizi taraftarın yoğun isteği üzerine yüzde 50 oranında indirdik. Kadın ve öğrenci taraftarlarımıza ücretsiz yaptık. Haydi Hatay, şimdi kenetlenme zamanı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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