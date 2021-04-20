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    Hatayspor, Boupendza'nın golleriyle Antalyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig^'in 36. haftasında Hatayspor, evinde Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 22:07
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    Hatayspor, Boupendza'nın golleriyle Antalyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 36. dakikasında Hatayspor evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 3-2 kazandı.

    Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 19. ve 68. dakikalarda Boupendza ile 55. dakikada Diouf'tan geldi. Antalyaspor'un sayılarını ise 46. dakikada Amilton ve 87. dakikada Fredy kaydetti. Boupendza bu gollerle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e yükseltti.

    Hatayspor, Boupendza nın golleriyle Antalyaspor u mağlup etti #1

    HATAYSPOR 53 PUANA YÜKSELDİ

    Bu sonucun ardından Hatayspor 53 puana yükselirken, son 5 maçta 4. yenilgisini alan Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

    Hatayspor, Boupendza nın golleriyle Antalyaspor u mağlup etti #2

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