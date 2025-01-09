AA & Ensonhaber

Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan, ardından yerine Rıza Çalımbay'ı getirip daha sonra istediği sonuçları alamayınca tecrübeli teknik adamla da yollarını ayıran Hatayspor, sezonun 18 haftalık bölümünde çıktığı 17 maçta 1 galibiyet 6 beraberlik 10 mağlubiyet yaşadı.

Topladığı 9 puanla "ateş hattı" diye tabir edilen düşme potasında 18. sırada yer alan bordo-beyazlılar, kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor.

Ligin 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Mersin'de Rizespor'u ağırlayacak Akdeniz ekibi, müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

"GÖREVİ REDDEDEMEZDİK"

Hatayspor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, AA muhabirine, 32 yıl önce formasını terlettiği takımda kendisine verilen sorumluluğun bilincinde olduğunu söyledi.

Kulüpte yarın başkanlık seçimi için kongreye gidileceğini anımsatan Bal, şunları dedi:

Yönetim kurulumuzun kararıyla 2 maç için bu görev bana tebliğ edildi. Fenerbahçe ve Rizespor maçı için takımın başında olmamı istediler. Görevi reddedemezdik. Teknik direktörlükten ziyade 'Ağabey kardeş' olarak buradaki arkadaşlarımızı hazırlayacağımızın sözünü verdik. Altyapıdan gelen genç antrenör arkadaşlarımla 28 Aralık'ta göreve başladık. Fenerbahçe maçını bitirdik. Şimdi de Rizespor müsabakası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Bal, Rizespor maçını kazanarak kötü gidişatı durdurmak istediklerini vurguladı.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR"

Takımın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Bal, şöyle konuştu:

Hatayspor şehirden, taraftarından, camiasından uzak. Bunlar önemli etkenler. Mersin'de antrenman yapıp maçlarımızı oynuyoruz. Uzak olunca, hasret kalınca bazı şeyler kolay gitmiyor. Hatayspor, futbol şansızlığı da yaşadı. Talihsizlik, sakatlık yaşadı. Hakem konularına fazla girmek istemiyorum. Biz işimize bakacağız. Rizespor maçını tamamlayıp, 3 puan hediye edip, yeni başkan ve yönetim kuruluna takımı bu şekilde teslim etmek istiyoruz. Buraya sportif direktör olarak geldim. Şartlar beni bu duruma getirdi ama bir görev verilirse tabii ki kaçmak olmaz. Yeni gelecek başkan ve yönetim kurulu hangi kararı verirse biz ona uyarız. 'Ben şunu istiyorum' deme lüksüne sahip değilim. Ben Hataylıyım, Hatayspor'u çok seviyorum. Görev verilir ya da verilmez... Bir kırgınlığımız ya da küskünlüğümüz olmaz çünkü buranın evladıyız. Saatlerce yol gelip gidecekler ama taraftarımızı cumartesi günü oynayacağımız maça davet ediyorum. Onlara ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar.

"GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK İSTİYORUZ"

Takım kaptanı Erce Kardeşler de zorlu günlere rağmen Hatay halkının gurur duyacağı bir takım haline gelmek için mücadele ettikleri dile getirdi.

Ligdeki kötü gidişatın ne seviyeye geldiğinin farkında olduklarını anlatan Erce, şunları kaydetti: