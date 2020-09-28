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Hatayspor, David Akintola'yı kiraladı
Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında kanat oyuncusu Babajide David Akintola'yı kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 15:23
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında kanat oyuncusu Babajide David Akintola ile anlaştı.
1 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland'den kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza töreninde Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı ile sportif direktör Fatih Kavlak'ın hazır bulunduğu aktarıldı.