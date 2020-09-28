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    Hatayspor, David Akintola'yı kiraladı

    Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında kanat oyuncusu Babajide David Akintola'yı kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 15:23
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    Hatayspor, David Akintola'yı kiraladı

    Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında kanat oyuncusu Babajide David Akintola ile anlaştı.

    1 YILLIK SÖZLEŞME

    Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland'den kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    İmza töreninde Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı ile sportif direktör Fatih Kavlak'ın hazır bulunduğu aktarıldı.

    Hatayspor, David Akintola yı kiraladı #1

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