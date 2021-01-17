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    Hatayspor, Denizli deplasmanından 3 puanla döndü

    Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor'a konuk olan Hatayspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 15:44
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    Hatayspor, Denizli deplasmanından 3 puanla döndü

    Süper Lig'de 19. hafta maçında Denizlispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Hatayspor oldu.

    3 PUAN HATAY'IN

    Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Muhammet Özkal (kendi kalesine) ve 78. dakikada Mame Biram Diouf (Penaltı) kaydetti.

    Konuk ekip Hatayspor'da Jean-Claude Billong 84. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

    Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 31'e yükseltti. Beş haftadır kazanamayan  Denizlispor 14 puanda kaldı.

    Süper Lig'de çarşamba günü Denizlispor, Galatasaray'a konuk olacak. Aynı gün Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

    Hatayspor, Denizli deplasmanından 3 puanla döndü #1

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