Hatayspor deplasmanda kazandı: Galibiyeti olmayan tek takım Trabzonspor oldu

Süper Lig'in 27'inci haftasında Trabzonspor Hatayspor'u ağırladı.
Şenol Güneş yönetimindeki Karadeniz temsilcisi sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.
Hatayspor bu galibiyetle bir ilki yaşadı.
TRABZONSPOR ZORU BAŞARDI
Akdeniz temsilcisi bu sezon ilk deplasman galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı.
Bu sonucun ardından Bordo-mavililer ligde deplasman galibiyeti olmayan tek takım olarak kaldı.
LİGDE DEPLASMAN GALİBİYETİ OLMAYAN TEK TAKIM
Ligde 32 puan toplayan bordo-mavililer, dış sahada 12 karşılaşmada 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşarken galibiyet elde edemedi.
Böylelikle Karadeniz ekibi, dış sahada 5 puan hanesine yazdırabilirken 31 puan yitirdi.
31 PUANLIK KAYIP
Bordo-mavililer, deplasmandaki 12 müsabakada ise Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Kayserispor ile 0-0, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Göztepe, Alanyaspor, Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 ve Konyaspor'a 1-0 yenildi.
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