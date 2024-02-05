Hatayspor, depremde hayatını kaybeden Christian Atsu'yu unutmadı 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Hatayspor'un eski futbolcusu Christian Atsu, son golünü attığı günün yıl dönümünde unutulmadı.

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6 Şubat 2023 tarihinde tüm Türkiye'yi kahreden Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor'un eski futbolcusu Christian Atsu, takımıyla son golünü attığı günün (5 Ocak 2023 Kasımpaşa maçı) yıl dönümünde saygıyla anılıyor.

"Son saniyeler, son anlar"

Türkiye'yi acıya boğan depremden saatler önce, Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşmış, maçın 90+7. dakikasında müthiş bir frikik golüne imza atan Christian Atsu, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağlamıştı.

Atsu'nun golünden sonra hem Ganalı futbolcu hem de takımı büyük sevinç yaşarken teknik direktör Volkan Demirel, oyuncusunu kollarının arasında havaya kaldırmıştı.

Çünkü uzun süre formasından uzak kalan ve takımdan ayrılmayı düşünen Atsu, Volkan Demirel'in kendisini ikna etmesiyle kariyerine Hatayspor'la devam etme kararı almıştı.

Golün ardından maçın spikerinin "Son saniyeler, son anlar" demesi, yaşanan felaketin ardından izleyenleri gözyaşına boğdu.

Hatayspor, Atsu'yu andı

Maçtan sonra Hatay'daki evine giden Atsu, enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Süper Lig tarihinin hiç unutulmayacak gollerinden birine imza atan Atsu, aradan geçen 1 yıldan sonra kamuoyu tarafından tekrar gündem oldu.

Atsu'nun attığı gol, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken, Hatayspor da hayatını kaybeden 31 yaşındaki futbolcusunu bir paylaşımla andı.