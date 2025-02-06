Hatayspor, Erce Kardeşler ile vedalaştı

AA & Ensonhaber
Süper Lig ekibi Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.
2022 YILINDA KADROYA KATILDI
Hatay'ın 30 yaşındaki kalecisi Erce, 2022 yılında Trabzonspor'dan transfer edilmişti.
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