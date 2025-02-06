Hatayspor, Erce Kardeşler ile vedalaştı

Süper Lig ekibi Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.