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    Hatayspor-Erzurumspor maçı ertelendi

    Hatayspor'da toplam 19 ismin koronavirüse yakalanması nedeniyle, Hatayspor-Erzurumspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 09:53
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    Hatayspor-Erzurumspor maçı ertelendi

    Süper Lig'in 5. haftasında oynanması planlanan Hatayspor-Erzurumspor karşılaşması, koronavirüs engeline takıldı.

    TFF, Hatayspor'da 17 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve kulüp çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, pazar günü oynanacak Hatayspor-B.B Erzurumspor maçını ileri bir tarihe erteledi.

    B.B Erzurumspor, Pazar günü oynanacak mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Mavi-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulübümüze gönderilen yazıya istinaden; toplamda 19 kişinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Hatayspor ile oynayacağımız 5. Hafta maçımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle Hatayspor'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

    14 OYUNCU ÇIKARAMIYOR

    TFF'den yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Hatayspor-Erzurumspor maçı ertelendi #1

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