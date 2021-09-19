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- Hatayspor evinde kazandı
Hatayspor evinde kazandı
- AA
- 19.09.2021 - 21:20
Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Riberio'nun sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
KAYSERİ GOLÜ ERKEN BULDU
4. dakikada konuk ekip Yukatel Kayserispor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Mensah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.
24. dakikada Traore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.
30, dakikada Riberio'nun ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna geri döndü.
41. dakikadaki Hatayspor atağında Adekugbe'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.
Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunu, kaleci Lung topu çıkardı.
HATAYSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI
52. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Lobjanidze'nin sağ çaprazdan ceza sahası içine ortasında Diouf, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-1.
62. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten geri döndü.
GALİBİYET 71. DAKİKADA GELDİ
71. dakikada Hatayspor öne geçti.
Ceza sahası içinde topu önünde bulan El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.
85. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle son buldu.