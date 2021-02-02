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Hatayspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 15:52
- Güncelleme : 02.02.2021 - 16:20
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18' Hatayspor'da Yusuf kendini yere bıraktı. Sağlık ekibi oyun alanında.
17' Hatayspor atağında Popov sol kanattan ortaladı, Diouf'tan önce Serdar topa sahip oldu.
13' Sağ kanattan Fenerbahçe ceza alanına gönderilen ortada Diouf'tan önce Nazım ayak koyarak tehlikeyi önledi.
12' Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Caner'in ceza alanına gönderdiği topa arka direkte boş pozisyondaki Valencia'dan önce Yusuf ayak koyarak tehlikeyi önledi.
9' Konuk ekip sol kanattan geldi Valencia topla birlikte ceza alanına girdi ancak savunma zamanında müdahale ederek tehlikeyi önledi.
8' Caner'in ikinci kez kullandığı kornerde karambolde top Munir'de kaldı.
5' Fenerbahçe atağında Caner ceza alanına çevirmek istedi, top Popov'un eline çarptı. Sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak.
3 'Hatayspor atağında Mesut'un sol kanattan ceza alanına çevirdiği topu Serdar uzaklaştırdı.
1' Maç başladı.
Beşiktaş'ın Trabzonspor'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puanla dönerek Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele, saat 16.00'da başladı. Hakem Suat Arslanboğa'nın yönettiği mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlıyor.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Rayane Aabid, Adama Traore, Boupendza, Selim Ilgaz, Mame Diouf
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Osai Samuel, Mert Hakan, Thiam