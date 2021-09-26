Hatayspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Hatayspor-Fenerbahçe maçında Kim Min Jae'nin eline çarpan top VAR hakemi tarafından penaltı olarak yorumlanmadı.

Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Maçın 17. dakikasında sahneye çıkan Rossi, takımını 1-0 öne geçirdi.

30. dakikada ise Novak topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe durumu 2-0'a getirdi.

TARTIŞMALI PENALTI POZİSYONU

Ancak maçın 26. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hatayspor'un sağ kanattan geldiği atakta yapılan ortayı kesmek için kafaya çıkan Kim Min Jae'nin top eline çarptı ve dışarı çıktı.

Ceza sahasında yaşanan bu pozisyon sonrası hakem VAR'a gitmedi ve devam kararı verdi.

Pozisyonun ardından penaltı bekleyen Hataysporlu futbolcular hakeme itiraz etti.

IFAB PENALTI DEĞİL DİYOR

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) bu tarz pozisyonlar için belirlediği kuralda, "Bir oyuncunun düşerken destek için kollarını vücudu ile zemin arasına koyması doğaldır." ifadelerini kullanıyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)