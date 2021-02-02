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Hatayspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 14:49
- Güncelleme : 02.02.2021 - 15:52
Beşiktaş'ın Trabzonspor'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puanla dönerek Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Rayane Aabid, Adama Traore, Boupendza, Selim Ilgaz, Mame Diouf
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Osai Samuel, Mert Hakan, Thiam