Euro
8.6438
-0.3%
Dolar
7.1743
-0.17%
Altın
425.13
-1.13%
Borsa
1.505
0.84%
Bitcoin
249.801
2.17%
EXEN Coin
17.36
-3.71%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Hatayspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 15:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatayspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş'ın Trabzonspor'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puanla dönerek Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyor.

    Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Rayane Aabid, Adama Traore, Boupendza, Selim Ilgaz, Mame Diouf

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Osai Samuel, Mert Hakan, Thiam

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir