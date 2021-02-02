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Hatayspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 08:52
- Güncelleme : 02.02.2021 - 09:47
Beşiktaş'ın Trabzonspor'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puanla dönerek Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Billong, Mesut, Aabid, Traore, Ruben Riberio, Selim Ilgaz, Boupendza, Mame Diouf
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Thiam, Valencia, Samatta