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    Hatayspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 09:47
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    Hatayspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş'ın Trabzonspor'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Hatay deplasmanından 3 puanla dönerek Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istemiyor.

    Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Billong, Mesut, Aabid, Traore, Ruben Riberio, Selim Ilgaz, Boupendza, Mame Diouf

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Thiam, Valencia, Samatta

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