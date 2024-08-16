Hatayspor: Galatasaray karşısında hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Gabonlu golcü Aaron Boupendza ile ilgili düşüncelerinin olmadığını söyledi. Mıstıkoğlu, Süper Lig'in ilk haftasında oynadıkları Galatasaray karşılaşmasında da hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

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İHA

Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Süper Lig'in ilk haftasında oynadıkları Galatasaray maçını değerlendirerek, kulübün yürüttüğü transfer çalışmalarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"HATAYSPOR, GALATASARAY KARŞISINDA HAK ETMEDİĞİ BİR MAĞLUBİYET ALDI"

Süper Lig'in ilk haftasında Hataspor’un, Galatasay karşısında hak etmediği bir mağlubiyet aldığının altını çizen Başkan Mıstıkoğlu, şunları dedi:

Takımımız Galatasaray karşısında çok iyi mücadele etti. Bunu takımı izleyen herkes takdirle karşıladı. Gerçekten yüreklerini ortaya koydular, savaştılar. Hatayspor, Galatasaray karşısında hak etmediği bir mağlubiyet aldı. Oynadığı oyunun karşılığını maalesef alamadı. Takımımızdan memnunuz. Transfer sezonumuz henüz bitmedi, transfere devam ediyoruz. Eksiklerimizi de tamamlayacağız. Hatayspor iyi bir yolda. Daha da iyi bir yolda olacak emin olabilirsiniz.

"BOUPENDZA İLE İLGİLİ HİÇBİR DÜŞÜNCEMİZ OLMADI"

Levent Mıstıkoğlu, geçmiş dönemde Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Gabonlu golcü Aaron Boupendza ile hiçbir görüşme düşüncelerinin olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Boupendza ile ilgili hiçbir düşüncemiz olmadı. Boupendza’nın sportif ahlak yapısının düzgün olmadığı söyleniyor. Bildiğim kadarıyla başka bir takımla anlaştı. Biz hiçbir şekilde Boupenza’yı Hatayspor’a layık görmüyoruz. 2-3 eksiğimiz daha var. Eksiklerimizi tamamlayınca takım tamamlanmış olacak. Dediğim gibi biz hayali transferler, yüksek ücretli transferler yapmak niyetinde değiliz. Takıma gerçekten yararlı olacak, takımın bütçesine uygun transferler yapmak zorundayız. Mali durumumuz kapsamında en iyi futbolcuları almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)