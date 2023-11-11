Hatayspor - Galatasaray - CANLI SKOR

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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor.
Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer, Matondo, Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
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