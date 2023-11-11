Hatayspor - Galatasaray - CANLI SKOR
ensonhaber.com

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer, Matondo, Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi