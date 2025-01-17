Hatayspor - Galatasaray maçı - CANLI SKOR

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Canlı skor: Hatayspor 0-0 Galatasaray
1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor.
Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi.
Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer aldı. Hatayspor, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetimindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.
Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.
İLK 11'LER
Hatayspor: Visar, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Diack, Abdulkadir, Görkem, Joelson, Rivas, Aboubakar
Galatasaray: Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen
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