Hatayspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray bu sezonun sürpriz takımlarından Hatayspor'a konuk olacak.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Hatayspor-Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Mesut, Ribeiro, Aabid, Traore, Kamara, Akintola, Diouf

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozornwafor, Donk, Saracchi, Etebo, Oğulcan, Feghouli, Gedson, Onyekuru, Falcao