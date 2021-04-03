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    Hatayspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray bu sezonun sürpriz takımlarından Hatayspor'a konuk olacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 08:36
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 09:18
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    Hatayspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

    Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Hatayspor-Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi.

    Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

    MUHTEMEL 11'LER

    Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Mesut, Ribeiro, Aabid, Traore, Kamara, Akintola, Diouf

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozornwafor, Donk, Saracchi, Etebo, Oğulcan, Feghouli, Gedson, Onyekuru, Falcao

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