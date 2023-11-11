Hatayspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
ensonhaber.com

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Burak, Goulam, Massanga, Lamkel, Dele-Bashiru, Aburjania, Rivas, Dadaşov.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi