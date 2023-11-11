Hatayspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak.
Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Burak, Goulam, Massanga, Lamkel, Dele-Bashiru, Aburjania, Rivas, Dadaşov.
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
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